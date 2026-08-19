Leidos Holdings Aktie 22313709 / US5253271028
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leidos von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Leidos-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 19.08.2023 wurde das Leidos-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 96.10 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Leidos-Aktie investiert hat, hat nun 104.058 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Leidos-Aktie auf 143.48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’930.28 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 14’930.28 USD, was einer positiven Performance von 49.30 Prozent entspricht.
Leidos war somit zuletzt am Markt 17.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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