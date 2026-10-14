Leidos Holdings Aktie 22313709 / US5253271028
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leidos-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Leidos gewesen.
Das Leidos-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Leidos-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 94.89 USD. Bei einem Leidos-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.539 Leidos-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 1’261.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 119.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26.15 Prozent gesteigert.
Leidos war somit zuletzt am Markt 15.13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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