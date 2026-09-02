S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leidos von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Leidos-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41.20 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 24.272 Leidos-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 3’378.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 139.18 USD belief. Mit einer Performance von +237.82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Leidos eine Marktkapitalisierung von 17.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch