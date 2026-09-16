S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Leidos-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 94.04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.063 Leidos-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 137.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 129.24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37.43 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Leidos eine Börsenbewertung in Höhe von 16.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch