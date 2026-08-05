Leidos Holdings Aktie 22313709 / US5253271028
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Leidos-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Leidos-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Leidos-Aktie an diesem Tag 48.14 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.077 Leidos-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (130.60 USD), wäre das Investment nun 271.29 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 171.29 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Leidos belief sich zuletzt auf 14.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leidos Holdings Inc
|
06.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Ausblick: Leidos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Leidos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leidos von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Leidos legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leidos-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Leidos Holdings Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.