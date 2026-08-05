S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Leidos-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Leidos-Aktie an diesem Tag 48.14 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.077 Leidos-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (130.60 USD), wäre das Investment nun 271.29 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 171.29 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Leidos belief sich zuletzt auf 14.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch