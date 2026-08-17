S&P 500-Wert Leggett Platt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leggett Platt-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Leggett Platt-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Leggett Platt-Papier an diesem Tag 51.73 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Leggett Platt-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.933 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (9.66 USD), wäre das Investment nun 18.67 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81.33 Prozent abgenommen.

Leggett Platt war somit zuletzt am Markt 1.32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch