Las Vegas Sands Aktie 1946078 / US5178341070
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Las Vegas Sands von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Las Vegas Sands-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Las Vegas Sands-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Las Vegas Sands-Aktie bei 45.39 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Las Vegas Sands-Aktie investiert, befänden sich nun 22.031 Las Vegas Sands-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 38.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 844.24 USD wert. Damit wäre die Investition um 15.58 Prozent gesunken.
Am Markt war Las Vegas Sands jüngst 24.04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Las Vegas Sands Corp.
Analysen zu Las Vegas Sands Corp.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.