S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Las Vegas Sands von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Las Vegas Sands-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Las Vegas Sands-Aktie bei 45.39 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Las Vegas Sands-Aktie investiert, befänden sich nun 22.031 Las Vegas Sands-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 38.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 844.24 USD wert. Damit wäre die Investition um 15.58 Prozent gesunken.

Am Markt war Las Vegas Sands jüngst 24.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch