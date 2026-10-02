S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Las Vegas Sands-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Las Vegas Sands-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 57.54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 173.792 Las Vegas Sands-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 36.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’376.43 USD wert. Das entspricht einem Minus von 36.24 Prozent.

Der Las Vegas Sands-Wert an der Börse wurde auf 24.53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch