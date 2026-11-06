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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Las Vegas Sands von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Las Vegas Sands-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Las Vegas Sands-Papier statt. Diesen Tag beendete die Las Vegas Sands-Aktie bei 62.79 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Las Vegas Sands-Aktie investiert, befänden sich nun 15.926 Las Vegas Sands-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 651.70 USD, da sich der Wert eines Las Vegas Sands-Papiers am 05.11.2026 auf 40.92 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 34.83 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Las Vegas Sands zuletzt 25.47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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