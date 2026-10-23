S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Las Vegas Sands-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die Las Vegas Sands-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Las Vegas Sands-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38.00 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 263.158 Las Vegas Sands-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36.53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’613.16 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3.87 Prozent.

Der Marktwert von Las Vegas Sands betrug jüngst 24.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch