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|Las Vegas Sands-Anlage unter der Lupe
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Las Vegas Sands von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Las Vegas Sands-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurde die Las Vegas Sands-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 47.61 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Las Vegas Sands-Aktie investiert, befänden sich nun 210.040 Las Vegas Sands-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 8’260.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17.39 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Las Vegas Sands eine Börsenbewertung in Höhe von 25.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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