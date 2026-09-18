Las Vegas Sands Aktie 1946078 / US5178341070
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Las Vegas Sands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Las Vegas Sands von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Las Vegas Sands-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 18.09.2023 wurden Las Vegas Sands-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Las Vegas Sands-Aktie an diesem Tag 49.11 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.036 Las Vegas Sands-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 40.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82.81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.19 Prozent verringert.
Las Vegas Sands erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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