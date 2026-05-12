L3Harris Technologies Aktie 47478364 / US5024311095
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12.05.2026 16:36:23
S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: Über diese Dividende können sich L3Harris Technologies-Anleger freuen
L3Harris Technologies-Anleger aufpasst: So hoch fällt die L3Harris Technologies-Dividendenzahlung aus.
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert L3Harris Technologies am 11.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 4.80 USD. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 3.45 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 903.00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Das sind 1.92 Prozent mehr als im Vorjahr.
L3Harris Technologies- Ausschüttungsrendite im Blick
Das L3Harris Technologies-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 302.35 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 weist der L3Harris Technologies-Titel eine Dividendenrendite von 1.58 Prozent auf. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2.21 Prozent.
Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der L3Harris Technologies-Aktienkurs via New York 38.08 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 38.81 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Titel L3Harris Technologies
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 4.93 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1.63 Prozent anziehen.
Kerndaten von L3Harris Technologies
L3Harris Technologies ist ein S&P 500-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 55.741 Mrd. USD. Dividenden-Aktie L3Harris Technologies verfügt über ein KGV von aktuell 35.72. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von L3Harris Technologies auf 21.865 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 8.53 USD aus.
Redaktion finanzen.ch
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