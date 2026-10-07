L3Harris Technologies Aktie 47478364 / US5024311095
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in L3Harris Technologies von vor einem Jahr angefallen
Wer vor Jahren in L3Harris Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit L3Harris Technologies-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 301.43 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die L3Harris Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 33.175 L3Harris Technologies-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’892.38 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Papiers am 06.10.2026 auf 237.90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21.08 Prozent vermindert.
L3Harris Technologies wurde am Markt mit 43.95 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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