L3Harris Technologies Aktie 47478364 / US5024311095
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in L3Harris Technologies von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in L3Harris Technologies gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der L3Harris Technologies-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der L3Harris Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 270.71 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.694 L3Harris Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 944.70 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Anteils am 08.09.2026 auf 255.74 USD belief. Damit wäre die Investition um 5.53 Prozent gesunken.
L3Harris Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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