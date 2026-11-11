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|Lukratives L3Harris Technologies-Investment?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in L3Harris Technologies gewesen.
Am 11.11.2023 wurde die L3Harris Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 182.17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5.489 L3Harris Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des L3Harris Technologies-Papiers auf 275.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’514.85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51.48 Prozent angewachsen.
L3Harris Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50.24 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu L3Harris Technologies
Analysen zu L3Harris Technologies
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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