S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 11.11.2023 wurde die L3Harris Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 182.17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5.489 L3Harris Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des L3Harris Technologies-Papiers auf 275.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’514.85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51.48 Prozent angewachsen.

L3Harris Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50.24 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch