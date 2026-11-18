Heute vor 5 Jahren wurden Trades L3Harris Technologies-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 220.00 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 45.455 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen L3Harris Technologies-Anteile wären am 17.11.2026 11’851.82 USD wert, da der Schlussstand 260.74 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18.52 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte L3Harris Technologies einen Börsenwert von 48.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch