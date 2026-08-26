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L3Harris Technologies Aktie 47478364 / US5024311095

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Performance im Blick 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen L3Harris Technologies-Investment verdienen können.

L3Harris Technologies
210.47 CHF -0.05%
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Heute vor 5 Jahren wurde das L3Harris Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des L3Harris Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 234.50 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42.644 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 11’179.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 262.17 USD belief. Das entspricht einem Plus von 11.80 Prozent.

L3Harris Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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