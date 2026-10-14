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L3Harris Technologies Aktie 47478364 / US5024311095

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L3Harris Technologies-Investment 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in L3Harris Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

L3Harris Technologies
199.05 CHF -0.03%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem L3Harris Technologies-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 177.24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.564 Anteile im Depot. Die gehaltenen L3Harris Technologies-Aktien wären am 13.10.2026 132.43 USD wert, da der Schlussstand 234.72 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 32.43 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von L3Harris Technologies belief sich jüngst auf 44.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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