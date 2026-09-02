L3Harris Technologies Aktie 47478364 / US5024311095
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein L3Harris Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen L3Harris Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 02.09.2016 wurde die L3Harris Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 93.69 USD wert. Bei einem L3Harris Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.067 L3Harris Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 263.56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 281.31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 181.31 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte L3Harris Technologies einen Börsenwert von 49.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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