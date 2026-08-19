L3Harris Technologies Aktie 47478364 / US5024311095
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in L3Harris Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in L3Harris Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 19.08.2023 wurden L3Harris Technologies-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 181.48 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5.510 L3Harris Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 279.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’540.34 USD wert. Mit einer Performance von +54.03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von L3Harris Technologies belief sich zuletzt auf 52.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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