S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kroger-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 45.98 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Kroger-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21.749 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 58.22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’266.20 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26.62 Prozent zugenommen.

Am Markt war Kroger jüngst 35.55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch