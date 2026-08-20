S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kroger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 20.08.2016 wurde die Kroger-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 32.61 USD. Bei einem Kroger-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 306.654 Kroger-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’255.44 USD, da sich der Wert einer Kroger-Aktie am 19.08.2026 auf 56.27 USD belief. Das entspricht einem Plus von 72.55 Prozent.

Am Markt war Kroger jüngst 34.50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch