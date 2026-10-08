Kroger Aktie 945916 / US5010441013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Kroger-Investition?
|
08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kroger-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kroger-Aktien gewesen.
Die Kroger-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kroger-Aktie bei 39.47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Kroger-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.534 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kroger-Papiers auf 59.25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150.11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50.11 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Kroger bezifferte sich zuletzt auf 34.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kroger
Analysen zu Kroger
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.