S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kroger-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Kroger-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kroger-Aktie bei 39.47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Kroger-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.534 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kroger-Papiers auf 59.25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150.11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50.11 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Kroger bezifferte sich zuletzt auf 34.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch