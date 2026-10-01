S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kroger-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kroger-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kroger-Aktie bei 44.75 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kroger-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 223.464 Kroger-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 58.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’099.44 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 13’099.44 USD entspricht einer Performance von +30.99 Prozent.

Jüngst verzeichnete Kroger eine Marktkapitalisierung von 35.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch