S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Kroger-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kroger-Aktie bei 33.52 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 298.329 Kroger-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Kroger-Aktie auf 69.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’730.91 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 107.31 Prozent angezogen.

Am Markt war Kroger jüngst 40.50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch