Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 10 Jahren wurden Kraft Heinz Company-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 89.17 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 112.145 Kraft Heinz Company-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’758.78 USD, da sich der Wert einer Kraft Heinz Company-Aktie am 11.09.2026 auf 24.60 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 72.41 Prozent.
Kraft Heinz Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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