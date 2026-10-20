Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurde das Kraft Heinz Company-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kraft Heinz Company-Aktie bei 25.71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38.895 Kraft Heinz Company-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 901.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23.17 USD belief. Damit wäre die Investition um 9.88 Prozent gesunken.
Der Kraft Heinz Company-Wert an der Börse wurde auf 28.09 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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