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Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064

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Hochrechnung 18.08.2026 16:02:29

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Kraft Heinz Company-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Kraft Heinz Company
20.20 CHF 0.11%
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Am 18.08.2016 wurden Kraft Heinz Company-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kraft Heinz Company-Anteile bei 89.76 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 11.141 Kraft Heinz Company-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 275.74 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Anteils am 17.08.2026 auf 24.75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72.43 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Kraft Heinz Company belief sich jüngst auf 30.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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