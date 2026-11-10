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|Kraft Heinz Company-Performance im Blick
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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kraft Heinz Company-Aktien verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Kraft Heinz Company-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Kraft Heinz Company-Papier bei 81.42 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Kraft Heinz Company-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.282 Kraft Heinz Company-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 299.93 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Papiers am 09.11.2026 auf 24.42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 70.01 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Kraft Heinz Company belief sich jüngst auf 28.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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