Kraft Heinz Company-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Kraft Heinz Company-Aktie an diesem Tag bei 24.49 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Kraft Heinz Company-Papier investiert hätte, befänden sich nun 408.330 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’236.83 USD, da sich der Wert einer Kraft Heinz Company-Aktie am 16.11.2026 auf 25.07 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2.37 Prozent.

Am Markt war Kraft Heinz Company jüngst 29.70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch