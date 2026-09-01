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Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064

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Langfristige Performance 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren verloren

S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Kraft Heinz Company
20.97 CHF 0.56%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Kraft Heinz Company-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Kraft Heinz Company-Papiers betrug an diesem Tag 32.58 USD. Bei einem Kraft Heinz Company-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.069 Kraft Heinz Company-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 25.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78.79 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 21.21 Prozent gleich.

Der Marktwert von Kraft Heinz Company betrug jüngst 30.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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