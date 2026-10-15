Kinder Morgan Aktie 12411428 / US49456B1017
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kinder Morgan von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kinder Morgan-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Kinder Morgan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kinder Morgan-Anteile bei 18.46 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Kinder Morgan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54.171 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 1’806.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33.35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80.66 Prozent vermehrt.
Kinder Morgan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 74.53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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