Kinder Morgan Aktie 12411428 / US49456B1017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Kinder Morgan-Investition?
|
08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kinder Morgan von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Kinder Morgan-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kinder Morgan-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 16.26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Kinder Morgan-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.150 Kinder Morgan-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 195.69 USD, da sich der Wert eines Kinder Morgan-Anteils am 07.10.2026 auf 31.82 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95.69 Prozent angezogen.
Kinder Morgan wurde am Markt mit 71.57 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kinder Morgan Inc (P)
Analysen zu Kinder Morgan Inc (P)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.