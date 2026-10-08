S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kinder Morgan von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kinder Morgan-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 16.26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Kinder Morgan-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.150 Kinder Morgan-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 195.69 USD, da sich der Wert eines Kinder Morgan-Anteils am 07.10.2026 auf 31.82 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95.69 Prozent angezogen.

Kinder Morgan wurde am Markt mit 71.57 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch