Kinder Morgan Aktie 12411428 / US49456B1017
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kinder Morgan-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Kinder Morgan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Kinder Morgan-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Kinder Morgan-Aktie bei 26.73 USD. Bei einem Kinder Morgan-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37.411 Kinder Morgan-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 31.97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’196.03 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.60 Prozent gesteigert.
Kinder Morgan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71.59 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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