Kinder Morgan Aktie 12411428 / US49456B1017
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kinder Morgan-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Kinder Morgan eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Kinder Morgan-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Kinder Morgan-Anteile bei 17.78 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 56.243 Kinder Morgan-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 31.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’784.59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78.46 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Kinder Morgan belief sich zuletzt auf 70.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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