S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15.94 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 627.353 Kinder Morgan-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 32.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’125.47 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101.25 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Kinder Morgan belief sich zuletzt auf 73.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch