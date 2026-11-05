S&P 500-Wert Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor 3 Jahren eingefahren

Das Kinder Morgan-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 16.87 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 59.277 Kinder Morgan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 1’868.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 86.84 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Kinder Morgan eine Börsenbewertung in Höhe von 73.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch