Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kimco Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Kimco Realty eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 10 Jahren wurden Kimco Realty-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kimco Realty-Papier an diesem Tag 27.69 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 361.141 Kimco Realty-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’955.94 USD, da sich der Wert eines Kimco Realty-Anteils am 05.10.2026 auf 22.03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.44 Prozent verringert.
Am Markt war Kimco Realty jüngst 14.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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