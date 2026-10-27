S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kimco Realty von vor 5 Jahren verdient

Das Kimco Realty-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22.68 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 440.917 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 10’427.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23.65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4.28 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Kimco Realty belief sich zuletzt auf 15.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch