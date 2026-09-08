S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kimco Realty-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Kimco Realty-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Kimco Realty-Papier bei 30.32 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Kimco Realty-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.982 Kimco Realty-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 778.36 USD, da sich der Wert eines Kimco Realty-Anteils am 04.09.2026 auf 23.60 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 22.16 Prozent.

Kimco Realty war somit zuletzt am Markt 15.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch