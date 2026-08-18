Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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|Lukrative Kimco Realty-Investition?
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kimco Realty-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kimco Realty gewesen.
Die Kimco Realty-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Kimco Realty-Papier an diesem Tag bei 21.11 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 47.371 Kimco Realty-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 24.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’153.96 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.40 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Kimco Realty einen Börsenwert von 16.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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