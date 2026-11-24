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|Lukrative Kimco Realty-Anlage?
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kimco Realty-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Kimco Realty-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Kimco Realty-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24.38 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.102 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 104.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25.46 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.43 Prozent gesteigert.
Kimco Realty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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