Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kimco Realty-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Kimco Realty-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde die Kimco Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21.45 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hat, hat nun 46.620 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Kimco Realty-Anteile wären am 28.09.2026 1’048.48 USD wert, da der Schlussstand 22.49 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 4.85 Prozent vermehrt.
Kimco Realty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!