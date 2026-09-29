S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kimco Realty-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die Kimco Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21.45 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hat, hat nun 46.620 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Kimco Realty-Anteile wären am 28.09.2026 1’048.48 USD wert, da der Schlussstand 22.49 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 4.85 Prozent vermehrt.

Kimco Realty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch