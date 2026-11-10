S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kimco Realty von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kimco Realty-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20.33 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Kimco Realty-Aktie investierten, hätten nun 49.188 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’268.08 USD, da sich der Wert eines Kimco Realty-Papiers am 09.11.2026 auf 25.78 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 26.81 Prozent.

Kimco Realty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.87 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch