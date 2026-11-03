S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: Hätte sich eine Investition in Kimco Realty von vor 10 Jahren gerechnet?

Vor 10 Jahren wurde die Kimco Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Kimco Realty-Aktie an diesem Tag bei 25.00 USD. Bei einem Kimco Realty-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.000 Kimco Realty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kimco Realty-Aktie auf 25.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.28 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 100.28 USD, was einer positiven Performance von 0.28 Prozent entspricht.

Kimco Realty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch