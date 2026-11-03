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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Kimco Realty-Aktie: Hätte sich eine Investition in Kimco Realty von vor 10 Jahren gerechnet?
So viel hätten Anleger mit einem frühen Kimco Realty-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die Kimco Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Kimco Realty-Aktie an diesem Tag bei 25.00 USD. Bei einem Kimco Realty-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.000 Kimco Realty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kimco Realty-Aktie auf 25.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.28 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 100.28 USD, was einer positiven Performance von 0.28 Prozent entspricht.
Kimco Realty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Nachrichten zu Kimco Realty Corp.
Analysen zu Kimco Realty Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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