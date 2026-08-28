Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kimberly-Clark von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kimberly-Clark gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Kimberly-Clark-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Kimberly-Clark-Papier an diesem Tag bei 128.72 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investierten, hätten nun 77.688 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 109.98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’544.13 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 8’544.13 USD entspricht einer negativen Performance von 14.56 Prozent.
Kimberly-Clark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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