S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kimberly-Clark von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kimberly-Clark-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Kimberly-Clark-Anteile bei 119.01 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8.403 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 792.71 USD, da sich der Wert eines Kimberly-Clark-Anteils am 01.10.2026 auf 94.34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20.73 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Kimberly-Clark eine Börsenbewertung in Höhe von 32.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch