Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kimberly-Clark von vor 3 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Kimberly-Clark eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Kimberly-Clark-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Kimberly-Clark-Anteile bei 119.01 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Kimberly-Clark-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8.403 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 792.71 USD, da sich der Wert eines Kimberly-Clark-Anteils am 01.10.2026 auf 94.34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20.73 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Kimberly-Clark eine Börsenbewertung in Höhe von 32.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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