Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kimberly-Clark-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Kimberly-Clark-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Die Kimberly-Clark-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kimberly-Clark-Aktie bei 137.05 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 7.297 Kimberly-Clark-Papiere. Die gehaltenen Kimberly-Clark-Papiere wären am 10.09.2026 718.57 USD wert, da der Schlussstand 98.48 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 28.14 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Kimberly-Clark bezifferte sich zuletzt auf 32.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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