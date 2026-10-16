S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kimberly-Clark-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Kimberly-Clark-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Kimberly-Clark-Aktie bei 120.50 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.830 Kimberly-Clark-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86.37 USD, da sich der Wert eines Kimberly-Clark-Anteils am 15.10.2026 auf 104.07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13.63 Prozent.

Kimberly-Clark erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch